Joanna Koroniewska przeczytała, że "wygląda, jakby miała 60 lat". OSTRO zareagowała: "TO CHAMSTWO!"

Niektóre osoby bardzo brzydko się starzeją i jest to niestety fakt, który trzeba zaakceptować i przestać z tym walczyć bo szkoda energii, którą możnaby przekuć na coś dobrego. Po prostu geny robią swoje, często choroby... Po drugie, kobieta zawsze będzie musiała tłumaczyć się z wyglądu, taki już nasz przykry zwyczaj. Jakoś do Orłosia nikt nie ma pretensji, że ma wory pod oczami. Do Janiaka, że siwy?... pierwsze słyszę, a Ty? Podwójne standardy to nasza specjalność także czego tutaj oczekiwać.