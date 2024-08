Instagram vs. rzeczywistość. Joanna Koroniewska rozprawia o naturalności, pokazując zdjęcie o poranku oraz z eventu: "Przed i po"

Monia 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No i.....?????? Przrciętna Kowalska też niekoniecznie codziennie się maluje, ja akurat lubię makijaż nude ale wiele moich koleżanek niekoniecznie. Nikt z tego nie robi dramy. Każda chodzi jak lubi. Na imprezy wypada nieco bardziej się postarać. Co w tym dziwnego? Serio tak wygląda życie normalnych ludzi. Wydarzenie to by było gdyby piewcy naturalności pojawili się w totalnie naturalnym wydaniu na jakimś wydarzeniu ( tak, jest polskie słowo wydarzenie zamiast eventy). Ot gustówny frotte szlafroczek, tenisówki dla kolorytu i oczywiście zero makijażu, fryzjera. Ooooo to by było wydarzenie.