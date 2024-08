Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor komentują doniesienia o wspólnej pracy w TVN: "Znamy swoje miejsce w szeregu" (WIDEO)

Zmiany to nieodłączna część świata telewizji. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że Maciej Dowbor po 20 latach zdecydował się odejść z Polsatu. Prezenter nie znika jednak z ekranu. Według medialnych informacji razem z ukochaną żoną będzie można zobaczyć ich na antenie TVN.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor o wspólnej pracy w "Dzień Dobry TVN"

To musimy niestety zdementować - stwierdziła stanowczo Joanna.

Dzisiaj się skupmy przede wszystkim na tym, co jest celem naszego dzisiejszego spotkania, a co będzie, to będzie. Natomiast nie planujemy razem pracy - rozwinął Maciej Dowbor.