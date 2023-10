Internautka zarzuciła Julii Wieniawie, że robi z wyborów "TREND". Riposta aktorki? W punkt

Wybory parlamentarne były jednym z najbardziej wyczekiwanych polskich wydarzeń na przestrzeni ostatnich lat. W niedzielę swój głos do urn wrzuciło ponad 70 proc. Polek i Polaków . W głosowaniu wzięło również udział wiele gwiazd, które potwierdziły swoją obecność, publikując na Instagramie zdjęcia i filmiki. Wśród nich nie zabrakło Julii Wieniawy , która wcześniej intensywnie zachęcała do głosowania za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Aktorka "poszła o krok dalej" i zamiast publikacji pojedynczego zdjęcia, tak jak zrobiły to inne gwiazdy, postanowiła wstawić tzw. rolkę. Na nagraniu możemy zobaczyć, jak wystrojona w spódnicę, kozaki, płaszcz i torebkę Jacquemus, Julia jedzie z Nikodemem Rozbickim i psem do komisji wyborczej, a następnie wrzuca swój głos do urny.