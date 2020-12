Internautki MIAŻDŻĄ okładkę "Elle" z Anną Lewandowską reprezentującą "siłę kobiet": "Nie inspirują nas BOGATE, UPRZYWILEJOWANE SUPERWOMEN"

Ala 29 min. temu zgłoś do moderacji 129 0 Odpowiedz

Kobieta, która nawet nie potrafiła wprost poprzeć lub chociaż sensownie wypowiedzieć się na temat strajku kobiet, i której wsparcie polega na pisaniu pesudomotywacyjnych tekstów na instagramie oraz otwieraniu kolejnych biznesów i dodawaniu treningów i diet (oczywiście nie za darmo), reprezentuje teraz "siłę kobiet". Przecież to jakaś parodia fighterki, która znika, gdy tylko trzeba się wypowiedzieć na jakikolwiek poważniejszy temat. Niech sobie będzie na ilu tylko chce okładkach, ale niech nie dorabia do tego otoczki feminizmu, bo dla kobiet zrobiła niewiele (a kobiety, które schudły/wróciły do formy z jej aplikacjami i treningami zrobiły to tylko dzięki własnej pracy i zdyscyplinowaniu, a nie pomocy Ann).