Anna Lewandowska pozuje z chorymi na zespół Downa. Internauci: "Jak to się ma do pani poparcia dla STRAJKU KOBIET?"

Zalamana 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Najpierw niech Ci internauci zagłębia się w temat i co chodzi w strajkach kobiet, a później się wypowiadają. Pokazuje to tylko jak ludzie czytają nagłówki zamiast całe artykuły plus jak wierzą w to co tv ma nam do powiedzenia.... W strajku moid drodzy chodzi o wybór i brak konieczności rodzenia martwych zdeformowanych dzieci. Jeżeli nie wiecie nie wypowiadajcie się. To że popiera, iż nie każda kobieta chce wychowywać dziecko chore, nie znaczy że ma takimi dziećmi gardzić.... To śmieszne że ludzie są niedouczeni i wypisują takie głupoty