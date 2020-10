Dyskretna Anna Lewandowska wtapia się w tłum kobiet i cyka fotki podczas strajku w Monachium (FOTO)

Lewandowscy znowu w Polsce. Laura w końcu poznała dziadków

Choć "Lewa" bardzo się starała, to nie udało jej się przekonać większości obserwujących, którzy i tak zarzucili jej bierność w tak istotnej sprawie. Sama trenerka broniła się wcześniej, że udostępnia na swoim profilu to, co uznaje za słuszne i nikt nie ma prawa tego oceniać. Faktem jest jednak, że internauci mocno na nią naciskają i nie ustają w próbach sprowokowania jej do podzielenia się przemyśleniami.