Irena Kamińska-Radomska rzuca kolejnymi "mądrościami": "ŻADNA KOBIETA nie powinna się rozbierać". Internauci są bezlitośni: "ŻENADA"

Absolutnie nie uważam, że niewłaściwe było to tylko w wykonaniu tej pani na zdjęciu, tzw. silver modelki, ale uważam, że żadna z kobiet nie powinna się rozbierać i pokazywać, bo jest to niemoralne i niewłaściwe, i nie jest zgodne z naszymi zasadami. To jest przekraczanie pewnych norm społecznych - grzmiała oburzona.

Mam niesmak emocjonalny, słuchając niezbyt mądrej, a udającej, że ma cokolwiek do powiedzenia kobiety. Żenada. To dopiero wstyd; Żonglowanie wstydem, poniżanie ludzi - to jest ok? Niezwykłe, że ktoś może być tak spętany własnym jestestwem, że nienawidzi, dzieli i uznaje siebie za samozwańczą mentorkę i cenzorkę. To zatrważa; Proszę pani, to nie ciało, młode lub stare, chude czy grube, sprawne czy nie, powinno być powodem do wstydu. Powodem do wstydu powinna być głupota i zło. A teraz polecam zastanowić się nad sobą i swoim człowieczeństwem - komentowali zażenowani internauci.