Irena Kamińska-Radomska tłumaczy, jak ubrać się na wesele. Fani bez litości: "Pani jest z INNEGO ŚWIATA" (WIDEO)

Wy jestescie oburzeni? A wiecie dlaczego???? Bo swiat zeszmacial!!! Ludzie zrobili sie niechlujami!!! I nie mowie, ze mezczyzni maja chodzic po ilicach we frakach, surdutach, cylindrach, melonikach i podpierac sie laskami; panie zas w krynolinach z kapeluszami na glowie i pod parasolkami… ludzie!!! Obudzcie sie!!! Wam rzeczywiscie podoba sie to co widzicie obecnie na ulicy?? Te porozciagane gacie, wymietolone podkoszulki, wyzywajaco poubierane a raczej rozebrane kobiety, z doczepami, z monstrualnymi poprzerabianymi cialami, cale towarzystwo wydziarane, niechlujne fryzury… Odrobina refleksji - to sie wam podoba??? I pozniej to niechlujstwo rozlewa sie na inne dziedziny zycia! I pozniej to oburzenie! Kiedys obowiazywaly zasady: idziesz do teatru, opery - nalezy ubrac sie stosownie. Dzis to rzadkosc. I tu pojawia sie niechlujstwo. Nastepny krok to wlasnie i wesela - tu ludzie TEZ juz zapomnieli hak nalezy stroj dopasowac, dlatego te żale….