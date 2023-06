TYLKO NA PUDELKU: Irena Kamińska-Radomska MASAKRUJE strój Rafała Szatana ze spotkania z ambasadorem USA: "Nie da się tego odzobaczyć"

Irena Kamińska-Radomska skomentowała stylizację Rafała Szatana

Mentorka nie miała zbyt wielu pochlebnych rzeczy do powiedzenia pod adresem "outfitu" Rafała. Na wstępie ekspertka zawyrokowała, że garnitur wokalisty był kompletnie niestosowny do okazji:

Nie da się tego odzobaczyć. Na tym zdjęciu Rafał Szatan jest ubrany w strój typu "city", czyli jest w garniturze, ale jednak nie jest to garnitur wizytowy czy biznesowy. Po pierwsze, jest w kratkę, a dwa, "biznes" to jest garnitur u mężczyzny w kolorze granatu albo stali, a to jest jasny, szary w brązową kratkę. Tak naprawdę to nie jest nawet strój "city", ponieważ buty, które ma na sobie, należą do stroju typu "country", czyli wiejskiego.