Irena Santor spędziła 70 lat na scenie. Wiadomo, jaką dostaje emeryturę. "Oszczędzała i teraz ma, z czego godnie żyć"

Coraz więcej znanych osób posiadających już co najmniej skromny dorobek artystyczny rozprawia na temat świadczeń emerytalnych. Przeważnie są to wypowiedzi niepozbawione żalu i pretensji o niegodne traktowanie przedstawicieli świata kultury. Rozpiętość kwot jest naprawdę spora, jednak okazuje się, że nawet będąc od wielu lat na świeczniku, a nie będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w czasie jesieni życia można cieszyć się niemałą sumką zasilającą co miesiąc konto.