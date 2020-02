Iwona Burnat i Reggie Benjamin rozdają dolary na ulicach Warszawy

Ehszkodagadac 45 min. temu zgłoś do moderacji 52 5 Odpowiedz

Staram sie, naprawde staram sie nie hejtowac Nie smiac z ludzi Nie szydzic Lubic rozumiec sluchac Jechalam dzis samochodem zmienialam pas- facet pokazal mi srdokowy palec.. no blagam serio? Teraz Ci tutaj niby nic nie robia ale pokazuja ile to maja szmalu tylko po co? Powiedzcie mi po co? Zeby im zazdroscic?