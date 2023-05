Iwona Wieczorek została POTRĄCONA przez samochód? Zaskakująca hipoteza

Sprawa Iwony Wieczorek co jakiś czas powraca do mediów. 16 lipca minie 13 lat, odkąd zaginęła gdańszczanka, wracając w nocy z imprezy w Dream Clubie w Sopocie do domu na osiedlu Jelitkowski Dwór. Ostatni raz zarejestrowała ją kamera przy gdańskim wejściu na plażę nr 63 o godz. 4:12.