Iwona Wieczorek została wywieziona za granicę? Tajemniczy wpis znajomej z 2010 roku

Ania 10 min. temu

Skoro podała swój namiar to śledczy jakby byli inteligentni zaraz by ją przesłuchali i wystarczyło sprawdzić skąd posiada taką wiedzę że Iwona dzwoniła do koleżanki prosząc ją o nocleg skąd wiedziałal że połączenie zostało nagle przerwane i o której godzinie Ktoś ewidentnie od samego początku próbuje skierować śledztwo w innym kierunku Dlaczego znajomi dziewczyny robili taka panikę od rana skoro wiedzieli że Iwona nie takie numery odesłała tak przynajmniej twierdził jej były chłopak O tej porze było już sporo osób biegających po plaży ponadto jakby ktoś ją gonil to w pierwszej kolejności zgubiła by buty Policja w Gdańsku w tej sprawie nie zrobiła nic