Izabela Janachowska KORZYSTA Z ŻYCIA na egzotycznych wakacjach: "Mama w kajaku"

Ja rozumiem, ludzie mają pieniądze i stać ich na wszystko ok!. Tak jest skonstruowany świat ze są bogaci i biedni ale za czorta nie rozumiem po co obnoszą się swoim bogactwem w dobie kryzysu ekonomicznego, w czasie gdy świat stoi w obliczu wojny, gdy na Ukrainie giną bezbronni ludzie, gdzie kobiety i dzieci uciekają przed barbarzyńskim okupantem. Celebryci i celebrytki apeluje do Was, zdjęcia z pięknych wakacji zachowajcie sobie to będzie bardzo ludzkie w tym czasie.