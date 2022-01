Izabela Janachowska w stylizacji za 25 TYSIĘCY pędzi do swego mercedesa po kawce z Zieniem (ZDJĘCIA)

Izabela Janachowska karierę w mediach zaczęła od udziału w "Tańcu z gwiazdami". Dopiero ślub z milionerem, Krzysztofem Jabłońskim, wywindował tancerkę na sam szczyt celebryckiej piramidy gwiazd. Dziś Iza to wszechstronna bizneswoman i naczelna ekspertka od ślubów. Nic dziwnego, że jest obiektem zainteresowania stołecznych paparazzi, którym ostatnio udawało się uchwycić celebrytkę w wyjątkowo naturalnej odsłonie.

Wszędobylscy fotoreporterzy sfotografowali Izabelę także we wtorek. Tym razem jednak nie bez makijażu i nie solo. We wtorek 35-latka widziana była na mieście w towarzystwie Macieja Zienia. Ekstancerka i projektant udali się wspólnie do jednej z restauracji. Po spotkaniu zaliczyli krótką przechadzkę, podczas której swobodnie gawędzili.