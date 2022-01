"Skromna" Izabela Janachowska buszuje po galerii handlowej w SKARPETKACH ZA 700 ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Małgorzata 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie co was to obchodzi na co ona wydaje kasę?!Jej kasa,jej sprawa!Zajmijcie się swoim życiem,a nie szukacie taniej sensacji.Mnie jest stać na takie skarpety,ale nie mam takiej potrzeby kupowania drogich,markowych rzeczy,które można zastąpić innymi,równie ładnymi.Wolę zawieźć karmę dla zwierząt do schroniska,bo to daje mi radość.