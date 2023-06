Izabela Janachowska "wizualizuje" ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Co sądzi o dzielącej ich różnicy wieku? (WIDEO)

Gwiazdorskie śluby w blasku fleszy to zwykle jedne z gorętszych i najchętniej śledzonych tematów w kolorowej prasie. Wie coś o tym Izabela Janachowska , której od dawna przypisuje się tytuł "królowej polskich wesel". Prezenterka nie bez powodu została okrzyknięta ekspertką w tej dziedzinie - od lat prowadzi bowiem programy, w których pomaga parom młodych organizować wymarzone ceremonie ślubne, dobiera stylizacje i dekoracje, a także dopina scenariusze imprez na ostatni guzik.

Izabela Janachowska "wizualizuje" ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Ten ślub musi być bardzo mocno spersonalizowany. Więc, jak myślę sobie o Roxie, no to na pewno będzie impreza z przytupem i na pewno w rytmie dobrej muzyki. Myślę, że pod tym kątem będzie bardzo wymagająca - żeby świetnie wyglądać, no i żeby goście świetnie się bawili przy naprawdę dobrej muzyce - przyznała ślubna ekspertka.