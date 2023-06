Izabela Janachowska wyznaje: "NIE JESTEM FANKĄ WYPEŁNIACZY". Zdradziła, z jakich zabiegów korzysta (WIDEO)

Izabela Janachowska zdradza sekret swojego piękna

Izabela Janachowska "nie jest fanką wypełniaczy". Z jakich zabiegów korzysta?

Jasne, że tak! Jak tylko jest czas na to i przestrzeń, to absolutnie. (...) To też jest tak, że dużo tych zabiegów nie daje efektu od razu, bo ja akurat nie jestem jakąś fanką wypełniaczy , tylko trzeba dać potem skórze czas, żeby to przepracowała. U mnie ostatnio ciężko z czasem, ale jak tylko skończę zdjęcia, to trochę się za siebie wezmę - zapowiedziała.

Mam taką skórę, która jest skłonna do różnego rodzaju wyprysków, niedoskonałości, to towarzyszy mi od bardzo wielu lat, natomiast co było dla mnie zbawienne w tej sytuacji, to właśnie mezoterapia z osocza. To osocze działa bardzo regenerująco i świetnie akurat na mnie, więc to jest coś, co bardzo lubię, bo leczy mi skórę - podsumowała.