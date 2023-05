Izabela Janachowska robi zakupy w butiku i mknie do Rolls-Royce'a za 2 MILIONY ZŁOTYCH z torebką wartą 14 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

czytelnik 20 min. temu zgłoś do moderacji 80 9 Odpowiedz

Po internecie krąży plotka, że Blanka pod koniec występu wykona taniec, kiedy od tyłu podejdzie ją mężczyzna bez koszulki i będzie chciał dołączyć do jej tańca, zaś ona się odwróci do niego i wyśpiewa "Oj nie, teraz będę solo, a Ty lepiej patrz na mnie!", po czym obejdzie dookoła niego kilka razy, ocierając się o jego plecy i tors i "wygarniając" mu, a następnie do sceny dołączą 4 tancerki, który poprzez taniec będą wyprowadzały mężczyznę ze sceny, na co Blanka będzie spoglądać i pomachiwać dłonią, wykonując charakterystyczny gest, a następnie, dośpiewując ostatni refren, wskoczy na platformę, którą ją podniesie na tle ekranów LED-owych, które na sam koniec piosenki wyświetlą wielką cyfrę "1" symbolizującą bycie "solo", a zarazem fakt, że będąc solo jest tak naprawdę "zwycięzcą" w tej sytuacji, bo znowu jest wolna, niezależna i "pierwsza". Myślę, że to nie tylko spektakularny pomysł na występ, ale i kwestia warta uwagi ze strony mediów, żeby sprawdzić, dowiedzieć się więcej i napisać o tym. Zwłaszcza, że przez ostatnie miesiące pisano o Blance wyłącznie krytyczne artykuły. :)