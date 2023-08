Izabela Janachowska zabiera głos ws. stanu zdrowia. "Okaże się, czy konieczna będzie operacja. Staram się być dobrej myśli"

We wtorkowe popołudnie Izabela Janachowska poinformowała niespodziewanie, że tuż po ramówce Polsatu trafiła do szpitala. Gwiazda zamieściła wpis, w którym wyjawiła, że ostatnie dni były dla niej szczególnie trudne. Dzieląc się swoją historią, zaapelowała przy okazji do fanów, aby regularnie się badali.