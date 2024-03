Izabella Krzan ujawnia, jakie miała ZAKAZY, gdy pracowała w TVP: "To była paranoja"

Izabella Krzan po odejściu z Telewizji Polskiej dołączyła do ekipy "Kanału Zero". Teraz była gospodyni "Pytania na Śniadanie" wróciła wspomnieniami do pracy na Woronicza i ujawniła gorzką prawdę o stosunku byłego pracodawcy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.