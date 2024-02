Izabella Krzan zadebiutowała jako prezenterka Kanału Zero. Tak wyglądały początki jej kariery (STARE ZDJĘCIA)

Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu dość zaskakującej decyzji nowej kierowniczki "PnŚ", Izabella Krzan pochwaliła się, że już znalazła nową pracę . Okazało się, że prezenterka dołączyła do ekipy Kanału Zero , czyli najnowszego projektu Krzysztofa Stanowskiego . W internetowym show również powierzono jej rolę gospodyni programu porannego.

Interesuje się sportem i sportowcami, a moja rola w Kanale Zero to oczywiście poranki. Nauczyłam się wcześnie wstawać i wiem, że jest niełatwo i będę tą osobą współcierpiącą z wami, bo 7 to absurdalna godzina. Będę takim promyczkiem nadziei, ciepła, miłości i piękna, jakie wprowadzę w wasze życie. Przejść ze szklanego ekranu do internetu to ogromne wyzwanie, któremu mam nadzieję, że sprostam - mówiła w materiale promocyjnym Kanału Zero Izabella Krzan.