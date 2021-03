Izabella Krzan zachwala współpracę z Tomaszem Kammelem w "Pytaniu na śniadanie": "Daje mi DOJŚĆ DO GŁOSU"

Od tego czasu Marzena Rogalska nawiązała współpracę z jedną z konkurencyjnych telewizji i niebawem powróci na szklany ekran w innych barwach. Sam Tomasz Kammel wraz z Izabellą Krzan poznają się natomiast coraz lepiej i już mają za sobą pierwsze sukcesy oraz pierwsze wpadki. Nie zmienia to natomiast faktu, że nowi "przyjaciele na ekranie" już nie szczędzą sobie ciepłych słów .

Między nami jest dość spora różnica wieku, ale Tomek nie daje mi tego odczuć. Podziwiałam go i oglądałam od dziecka, więc wydaje mi się, że to najlepsza osoba, od której mogę się najwięcej nauczyć. Tomek jest uznawany za jednego z lepszych dziennikarzy. Dla nowicjusza takiego jak ja to bezcenne. Staramy się teraz zaprzyjaźnić - zapewnia Krzan w tabloidzie.