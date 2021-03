Izabella Krzan już zaliczyła WPADKĘ w "PnŚ". Pochwaliła się "wiedzą" o pingwinach...

Edi 21 min. temu zgłoś do moderacji 18 13 Odpowiedz

To się nie nazywa wpadka tylko pokazuje ze nadaje się do odsłaniania literek w kole fortuny -/małe dziecko wie kiedy woda zamarza ——to taki przykład pustej głowy nic innego tylko robienie durnych zdiec i wrzucanie do sieci potrafi