Izabella Krzan wyznaje samokrytycznie: "Nigdy bym nie próbowała Marzenki zastąpić, bo nie mam TAKIEJ WIEDZY"

Zaklamani 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Polak dzis to maruda, socjalista i znawca kazdego tematu. Kiedys oskarzajacy rzady o zlodziejstwo dzis sami pomagaja rzadowi okradac kraj i za 500zl nie widza jawnego braku gospodarnosci i kradziezy milionow. Respiratory, maseczki, karty do glosowania, srebrna, kredyty z unii w milerdach ero, wieksze wplywy do budzetu a coraz wieksza dziura budzetowa. Tak to jest jak do rzadow dobieraja sie populisci i haslami utopi i klamstw zdobywaja wladze. Daja i rozdaja tylko dla stolkow a kiedys tak to bolali ich wyborcow u innych.