Urodziny Izabelli Scorupco

Na przestrzeni lat Izabelli Scorupco udało się dokonać niemal niemożliwego i przebić się do amerykańskiego przemysłu filmowego, zyskując chlubne miano jednego z największych polskich towarów eksportowych. Okrzyknięta mianem jednej z najpiękniejszych blondynek polskiego kina gwiazda przyszła na świat w Białymstoku jako córka muzyka jazzowego i lekarki. Jeszcze będąc nastolatką, zagrała w pierwszym filmie ("Tylko my umiemy tak kochać"), żeby krótko potem zacząć pracę jako modelka - pojawiła się m.in. we włoskim wydaniu Vogue'a.