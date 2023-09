Jacek Kawalec prowadził lata temu "Randkę w ciemno". "Program mi dużo dał i dużo zabrał"

W rozmowie z Plejadą aktor powrócił pamięcią do okresu, gdy prowadził "Randkę w ciemno". Gwiazdor zdradził, że choć ma ma mieszane uczucia względem tego czasu, to nie żałuje, że wziął udział w programie.

Jacek Kawalec ujawnił, ile zarabiał w "Randce w ciemno". Kwota szokuje

Zaczynałem od 250 zł za odcinek. A gdy żegnałem się z programem, moja stawka wynosiła 1200 zł za odcinek. Dla porównania Cilla Black, która prowadziła "Randkę w ciemno" w Wielkiej Brytanii zarabiała 37 tys. funtów za odcinek. Gdy się o tym dowiedziałem, nie mogłem w to uwierzyć. Dlatego na kolacji z producentami brytyjskiej wersji, którzy mnie szkolili, trzykrotnie o to dopytywałem. Myślałem, że to jej roczna gaża. Jednak okazało się, że się nie przesłyszałem. Oczywiście, przeczytałem w prasie, że głównym powodem mojego odejścia z "Randki…" było to, że miałem za duże wymagania finansowe - wspominał Jacek Kawalec.