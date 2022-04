Jacek Kurski broni Wiktorów i UDERZA w Kingę Rusin: "Chyba nikt już nie traktuje jej poważnie"

Niezręczne były (liczne) momenty, kiedy to laureat nie zaszczycił gali swoją obecnością. W takich przypadkach delegowano osobę, by odebrała w jego imieniu statuetkę albo, jak w przypadku Dariusza Rosiaka i jego "Raportu o stanie świata", zupełnie ignorowano wręczenie Wiktora, ograniczając się jedynie do ogłoszenia werdyktu. Dodajmy, że Rosiak jest jedną z osób bojkotujących TVP.

Ale to nie jest tak, że większość nie chciała przyjść. Na przykład Alicja Majewska miała COVID, inne osoby miały zdjęcia, w związku z tym nawet jak ktoś nie przyszedł, a dostał Wiktora, to pokazuje, że nikt się na nikogo nie obraża. Próba zepsucia tego święta się po prostu nie udała i była niepoważna. I cieszę się, że nawet na ekranie można było niektóre te osoby zobaczyć i mogli sami zobaczyć, co stracili. Nie ma się co obrażać na przeszłość. Podziały są rzeczą normalną. Chodzi o to, by w takich momentach, w których można być razem, być razem. (...) Ze strony Telewizji Polskiej jest pełne otwarcie i zgoda z innymi podmiotami, o zgodność z którymi nikt by nas nie podejrzewał - stwierdził Kurski.