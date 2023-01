Jacek Kurski cieszył się z afery z tęczowymi opaskami?! "Liczył, że dzięki krytyce TVP, wróci na fotel PREZESA"

gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jak dobrze nie miec telewizora jak dobrze , nie płacić zadnych abonamentow , jak fajnie jest czytać ksiazki , nieraz dla rozrywki pudla. Nie wiem o co tak chodzi z tymi opaskami ? Chcieli to zalozyli , juz moglibyscie sie do tego przyzwyczaic . Kto chce niech nosi nawet czapke tęczowa . Zycie ucieka,a wy nadal bedziece sie spierac o bzdety. ! Fajnie tez jest posluchac muzyki z płyt winylowych. Fajnie miec fajnych rodzicow , ktorzy nauczyli fajnego zycia . Nie , mnie to nie nudzi , gdyby ktos o to zapytal.