Jacek Murański zabrał głos w sprawie śmierci syna. Ostre słowa o pracownicy pogotowia ratunkowego

Wypowiedzi osób w żałobie są nacechowane emocjami. Przykra sytuacja i bardzo współczuję straty. Nie powinno nikogo obchodzić co gdzie, jak i z kim. Każdy powinien się pochylić nad sobą, rodzina również i zastanowić się, czy nie działa czasem zbyt porywczo. Czasu nikt nie cofnie, natomiast nie można obarczać kogoś winą, a jeśli już się kogoś obwinia, warto zastanowić się też nad sobą. Pomawianie o coś obcej osoby, medyka, jak rozumiem, rzucenie się do niej słownie, niezależnie od okoliczności, jest nietaktem. Przecież to nie wina tej osoby, że ktoś nie żyje. Pomimo sytuacji i emocji, wypadałoby przeprosić. Wszelkiego typu wywiady raczej pokazywały w różnym świetle powyższe osoby, ale nikt nigdy nie wyciągnął wniosków co do zmiany, a patrzyło się na to ze smutkiem odnośnie młodego chłopaka, który wydawał się być zagubiony, niesłuchany, nieceniony. Najbardziej boli zawsze nieuwaga nie obcych osób, ale tych, na których najbardziej zależy. Może czas najwyższy się zmienić.