Narzeczona Mateusza Murańskiego przerywa milczenie, nawiązując do doniesień o narkotykach i samobójczej śmierci: "Moje życie stało się HORROREM"

Xcx 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Troche ma racji. Nie maja obowiazku mowic co sie stalo to ze ktos jest rozpoznawalny nie oznacza ze trzeba znac kazdy szczegol. I racja jest tez ze wyrażanie opini to jedno a to co sie dzieje to jakies wiadro pomyj. To co ludzie wypisuja robi sie naprawde chore. Co trzeba miec w głowie co sie z ludzmi dzieje.. Nie lubie kogos to ignoruje, po co ten jad..