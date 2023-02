Narzeczona Mateusza Murańskiego przerywa milczenie w sprawie śmierci ukochanego. "Jedyne i oficjalne stanowisko"

Dr. House 19 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Hejters gona hejt. Czlowieka nie znalem nie wiem co robil. Smierc jest straszna. Ale moze rzeczywiscie jak tu wiekszosc pisze koks plus sterydy. Ilu mlodych widze w klubach czy na silowniach zeby osiagnac sylwetke zycia nie cwiczy juz jak kiedys tylko leci na wspomagaczach - kosztem czego ? No wlasnie kosztem zycia, bo producenci WAM nie mowia ze te wszystkie zwiazki odkladane sa w watrobie, a watroba je magazynujac uszkadza sie....wazne zebyscie wy mieli super cialo po chemii, a oni kase w kieszeni i w ich oczach jestescie tylko skarbonka :) powodzenia wielcy sportowcy