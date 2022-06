Jacek Rozenek gorzko o przebytym udarze: "Poinformowano moją rodziną, żeby PRZYJECHAŁA SIĘ ZE MNĄ POŻEGNAĆ"

Taka prawda 32 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Zamiast zrobić wszystko co możliwe to lekarze oczywiście machają rączkami i spisują pacjenta na straty. Też tak miałam, może nie w tak poważnym stopniu ale gdyby nie moja stanowczość to też by mnie tutaj nie było. Jeszcze cyrk z pandemią i brak dostępu do służb medycznych... Za teleporadę nie powinno się pobierać wynagrodzenia. To jakiś skandal.