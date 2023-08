"Jak oni kłamią". TVP uderza w TVN i Andrzeja Piasecznego: "To apel pozornie prodemokratyczny, MANIPULACJA"

Prawda zaboli... 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tylko ktos z pis i jego akolitow, moze mowic ze to Tusk blkokuje pieniadze z KPO, tylko pis rzadzi w Polsce od 8 lat , i ma wszelkie narzedzia, myli sie Jablonski , jak zawsze. A dlaczego Jablonski zostal odwołany ze stanowiska , i teraz jest tylko popychadlem w rekach Ziobry. ????????? Ha ha ha.a taki byl ważny latając z premierem do UE a teraz tylko miernotą. A co wielebny Brudzinski robi w europarlamencie, dobre wrazenie, o to nie mógł zostać modelem w programie polsat z pNia Shreiber, zona ministra? Pieniadze KPO blokuje Ziobro i Mateusz Morawiecki , sami sue do tego przyznali, szkoda że podali się do dymisji. Ale .........