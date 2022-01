Jakie znaki zodiaku mają polscy celebryci? Anna Lewandowska, Katarzyna Cichopek, Małgorzata Rozenek... (ZDJĘCIA)

No tak 31 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mam urodziny tego samego dnia co Edyta Górniak 😅 Co do przewidywania mogę się z tym poniekąd zgodzić. Czasem się zdarza trafić 😂 Mimo wszystko nie można brać pod uwagę, że każdy człowiek jest taki sam względem znaku 🙄 Na każdej stornie pisze co innego xD Mimo wszystko skorpion jak pokocha to na całe życie i nie potrafi zdradzić. Przynajmniej w moim przypadku. Znam skorpiony, które są przeciwieństwem. Jak widzicie nie można tego brać na serio, bo każdy z nas jest inny. A cechy charakteru wynikają z naszego wychowania od najmłodszych lat i przekazywanych wartości 😉