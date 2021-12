Natalia Siwiec wspomina energetyczne BRAKI Mariusza: "Zajmował się głupimi sprawami, które RUJNOWAŁY GO psychicznie"

Dużo się kłóciliśmy. Mariusz czasem podśmiewywał się z moich teorii, nie pomagał mi w niczym (zawsze staramy się robić wszystko razem jak kumple). Oddalał się ode mnie (niby byliśmy razem, ale nie czułam tego energetycznie). Ja czytałam i fruwałam, a on się zmykał (oczywiście, jakbyś nas spotkała, to nikt by tego nie zauważył). Cały czas rozmawiał przez telefon, zajmował się głupimi sprawami, które tylko rujnowały go psychicznie i energetycznie. Jakby robił sobie na złość, jakby wpadł w jakiś dziwny wir, z którego nie może wyjść. Oczywiście każda rozmowa kończyła się na tym, że wszystko OK i że się czepiam. Naprawdę myślałam, że to doprowadzi nas do rozstania, z którego nie będzie powrotu - wyznała.