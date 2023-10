Jakob Kosel mówi o remoncie domu i narzeka na INFLACJĘ: "Kosztowało nas to BARDZO DUŻO..." (WIDEO)

Jakob Kosel o inflacji. Zwrócił uwagę na jedno

Ratowaliśmy poddasze, więc to otworzyło dodatkową przestrzeń dla naszego przedszkolaka (...). To jest stuletni dom, kiedyś ludzie budowali duże domy, więc tam mamy ze 160 metrów plus 60 poddasza i to jest fajna przestrzeń - zdradził.

Czy to jest kosztowne? Szczerze powiem, że dzisiaj wszystko jest kosztowne. Mleko kosztuje 10 złotych. Kosztowało nas to bardzo dużo kasy i mam nadzieję, że kiedyś to spłacimy. Starzy są ogoleni, my jesteśmy ogoleni, ale po to się pracuje, żeby móc sobie na coś takiego pozwolić. Mieliśmy założony budżet "x", a wyszło "2x" - podkreśla Kosel.