Małgorzata Rozenek martwi się rosnącymi cenami. Inflacja spędza jej sen z powiek: "Nie jestem osobą, która NIE SZANUJE PIENIĘDZY"

Inflacja niewątpliwie nie pozostała obojętna na nasze codzienne życie. Choć prezes NBP wyraźnie bagatelizuje fakt, że wskaźnik jest niemal dwucyfrowy, to wysokie ceny wciąż drenują portfele wielu Polaków. Coraz częściej na rosnące koszty życia pomstują już nie tylko "zwykli Kowalscy", lecz także osobistości z pierwszych stron gazet.

Małgorzata Rozenek zamartwia się wysoką inflacją. "Przecież prowadzę kilka firm"

To jest zauważalne w wielu aspektach, że ceny poszybowały bardzo mocno w górę i to jest problem nie tylko dla nas - obywateli, ale również dla nas - przedsiębiorców - wyjaśnia. Te ceny dotykają nas i po jednej, i po drugiej stronie, bo z jednej strony my, kupujący, naprawdę odczuwamy bardzo duży wzrost, a z drugiej strony, bo przecież prowadzę kilka firm, np. rosnące ceny energii mają wpływ na efekt w postaci ceny. Z niepokojem patrzymy na dane gospodarcze.