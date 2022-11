Paulina Krupińska zapewnia, że nie straszna jej galopująca inflacja: "Pieniądze trzeba WYDAWAĆ na PODRÓŻE"

Jestem świadoma tego, co dzieje się gospodarczo i na świecie. Ja w ogóle jestem osobą, która od zawsze bardzo patrzyła na to, na co wydaje swoje pieniądze. Można powiedzieć, że jestem osobą bardzo sumienną, oszczędną i zawsze miałam oszczędności. Obecna sytuacja nie spowodowała czegoś takiego, żebym nagle musiała liczyć swoje zarobki. To jest mój styl życia. Ja nie wydaje na głupoty. Można powiedzieć, że jestem ogromną nudziarą, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. Uważam, że pieniądze trzeba wydawać na podróże i edukacje dzieci. A reszta to są zbędne rzeczy - wyznała Krupińska.