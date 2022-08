Paulina Krupińska odpowiada hejterce wytykającej jej, że przytyła: "Ja i moje gicze wołowe pozdrawiamy"

Z racji tego, że Paulina Krupińska od dobrych kilku lat związana jest z TVN-em, nie mogło jej zabraknąć na emitowanym przez stację tegorocznym Top of the Top Sopot Festival. Sprawdzająca się w roli prowadzącej 35-latka pojawiła się na scenie w Operze Leśnej w kilku starannie dobranych stylizacjach.

Niestety, z przykrością muszę stwierdzić - i to nie zazdrość - ale byłam w czwartek na festiwalu w Sopocie i oglądając, wciąż myślałam: "Ale Paulina utyła". Nogi jak gicze wołowe, roztyła się i już. Przykro mi to mówić, ale muskularne nogi i taka cukiereczkowa sukienka... Szkoda, źle dobrana stylizacja i troszkę diety - czytamy w spostrzeżeniach "fanki".

To, co widzisz w innych, jest w tobie. Według ciebie moje nogi to gicze wołowe, ale za to jestem dobrze wychowana i nigdy nikomu bym tak nie napisała. Wszystkiego dobrego dla ciebie - odpisała, następnie chcąc rozładować atmosferę, dodała swoją fotografię we wspomnianej sukience i załączyła do niej zdjęcia prawdziwych giczy wołowych: