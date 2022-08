Agnieszka Woźniak-Starak zapytana o galopującą inflację: "Znam wartość pieniądza. Wiem, jak TRUDNO się zarabia"

Agnieszka Woźniak-Starak o inflacji: "Znam wartość pieniądza"

Agnieszka Woźniak-Starak radzi: "Mam takie podejście, że trzeba żyć"

To, co się dzieje, jest przerażające. I przerażające jest to, że my nie wiemy, tak naprawdę, co będzie. Nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko idzie i jak wielki czeka nas kryzys. Nie wiemy, co z wojną w Ukrainie. Porażające jest to, że minęło pół roku od momentu inwazji Rosji na Ukrainę. Wszyscy myśleli, że to będzie chwila i potrwa dwa tygodnie albo miesiąc. Wiemy, że to już jest pół roku i będzie się ciągnęło jeszcze długo - przyznaje.