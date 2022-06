Jakub Rzeźniczak konsternuje fanów dziwnymi komentarzami. "Lecisz na 4 dni do Tel Awiwu, WIDZISZ SYNA 15 MINUT"

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakby to był inny kraj niż Polska to ta sprawa zajęły by się odpowiednie służby. Łaska jedzie na leczenie bez zaplecza finansowego, zbiera kasę od ludzi ,nie rozlicza się z niej. Diagnoza co rusz jest inna. Ojciec musi zostać w pl bo tutaj „pracuje”kopiąc piłkę. Musi to robić bo ma kontrakt i nie może go złamać. Robi to również po to bo musi płacić alimenty. Kontakt z matka jest taki a nie inny. Po części ja rozumiem ,ze ma urazę do niego ale w tej chwili to nie ONA ale to DZIECKO jest najważniejsze. Ona ma zakaz mówienia o Rzeźniczaku Woec podburza innych do mówienia o nim niepochlebnych komentarzy. Nawet nie wiadomo czy oni dalej są w tym Izraelu. Niewiadomo od paru dni nic. I co z tego ze on pojechał tam ze swoją obecna partnerka ? Ludzie się schodzą i rozchodzą , jak maja dzieci,dom kredyt itp. Ale skoro już z danego związku jest dziecko to sprawy dorosłych schodzą na osobny plan. Ale ta dziewczyna chyba nadal tego nie rozumie,ze nie ona jest najważniejsza w całej tej sytuacji. I mogłaby mieć choć trochę szacunku przede wszystkim do osób które wsparły zbiórkę i pytają się jak leczenie a nie blokuje ich