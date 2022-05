Qczaj apeluje o wsparcie zbiórki Magdaleny Stępień na leczenie syna: "Proszę, żebyście pomogli, zapominając o tym, że ma OJCA FRAJERA"

Oooogu 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bardzo wspolczuje temu dziecku Straszne to przez co przechodzi Ale dziwie sie ze znany ojciec i znana matka nie potrafia wsrod swoich zebrac pieniedzy Dla niektorych kopaczy to kilka tys to zaden problem Torebki ich partnerek to tysiace zl Dali by na to malenstwo i skonczylaby sie ta checa zbednych slow Ale coz gadania duzo a pieniedzy nie A ile ten oczaj dal ? Co ? Latwo mlaskac jezykiem