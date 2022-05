Jakub Rzeźniczak wybiera się z wizytą do Izraela: "Nie wiem, jak będzie wyglądała. Oliwier nie przebywa w szpitalu NA STAŁE"

Tamas 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Tutaj Magdzie chodzi o dokopanie Kubie bo nie może tego przeżyć ze ja zostawił dla innej ,tutaj o leczenie dzieciaka nie bardzo chodzi bo sama gubi się w tych kłamstwach i lata z tym dzieciakiem pk świecie jakby to była jakaś Kukla... Mógł zostać w Polsce i też by było dobrze ,tylko nie po co ma Kuba być codziennie u niego w szpitalu jak mogła go wywieść i go oczerniać ze się dzieciakiem nie interesuje.