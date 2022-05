Magdalena Stępień znów uderza w Jakuba Rzeźniczaka: "Kłóciliśmy się, zanim założyłam zbiórkę. Jestem ZASTRASZANA"

Dramat Magdaleny Stępień rozgrywa się na oczach całej Polski już od kilku miesięcy. Uczestniczka "Top Model" przebywa obecnie w Izraelu, gdzie lekarze walczą o powrót do zdrowia jej chorego na nowotwór syna. Mimo ich wysiłków stan zdrowia chłopca się pogorszył. Oznacza to, że Oliwier będzie wymagać jeszcze intensywniejszego leczenia, na co Magda nie posiada środków. W tym celu 30-latka zorganizowała kolejną zbiórkę pieniędzy na kurację dla chłopca. Mocno liczyła też wparcie finansowe od Jakuba Rzeźniczaka.

Sam Rzeźniczak natomiast konsekwentnie unikał wypowiadania się na temat założonej przez byłą partnerkę zbiórki. Kilka dni temu piłkarz wdał się w drobną pyskówkę z internautką, która pod jednym ze zdjęć wytknęła mu, że w obecnej sytuacji nosi pasek Louis Vuitton za 3 tysiące. Sportowiec odgryzł się jej, że chętnie podaruje kobiecie markowy gadżet, jeśli ta dorzuci się do zbiórki na leczenie jego syna.

Niestety, choć jeszcze do niedawna wydawało się, że dla dobra Oliwiera rodzice zakopali topór wojenny, nadzieje te okazały się płonne. W niedzielę wyraźnie poruszona Magdalena zamieściła na Instastory obszerną relację, w której znów uderzyła w Rzeźniczaka, nie kryjąc poczucia bezsilności. Jakub ma ponoć "zastraszać" matkę swojego dziecka za skarżenie się innym na to, iż zapewniane przez niego 3 tysiące alimentów nie wystarcza jej na leczenie chłopca.

Moi drodzy, obecnie przebywamy w szpitalu - zaczęła. Właśnie zostajemy przyjęci na oddział na ostatnią chemię, która jest przewidziana na dzisiaj i jutro. Chciałam wam o czymś powiedzieć. O tym, że od wczoraj jestem zastraszana przez ojca mojego dziecka za to, że gdy ludzie do mnie piszą i pytają, dlaczego sama nie opłacę leczenia, to mówię im, że dostaję trzy tysiące złotych alimentów co miesiąc i z tego utrzymuję się tutaj w Izraelu, bo nie pracuję.

Rodzina i tak mi pomaga, bo to jest kropla w morzu potrzeb, a gdy pytają o to, dlaczego ojciec dziecka nie dokłada się do zbiórki i dlaczego się nie odzywa, to mówię, że napisałam do niego dwie wiadomości z prośbą, żeby się odniósł, ile jest w stanie nam pomóc, ale on nie odpisał. Za to jestem teraz szykanowana i zastraszana, że ostrzegał mnie, i że to koniec, więc domyślacie się...

Magdalena wyraziła żal, że ekspartner dokłada jej tylko problemów, których i tak ma już w nadmiarze. Dodała, że jej zła kondycja psychiczna tylko odbija się na małym Oliwierze.

Z racji guza, którego ma Oliwier, nie chce nic innego jeść oprócz mojego mleka - kontynuowała. Ma również problem z butelką, więc nie możemy jakoś inaczej go dokarmiać. Każdy towarzyszący mi obecnie stres szkodzi również jemu, więc powiem wam, że już mam dosyć tego, dlatego postanowiłam nagrać to story i powiedzieć wam, jak wygląda sytuacja, w jakim stresie i lęku żyję. I w jakim stresie i lęku żyje również mój syn, podczas choroby nowotworowej.

Celebrytka zapowiedziała, że to ostatni raz, kiedy publicznie porusza temat zbiórki i zaangażowania w nią Rzeźniczaka.

Od tego momentu nie wypowiadam się na jego temat, nie pytajcie mnie o jego stanowisko odnośnie zbiórki - zapewniła. Walczę o życie mojego syna ja, moja rodzina i wy, za co wam z całego serce dziękuję. Na tym się obecnie skupiam, Oliwier musi mieć silną matkę, która walczy, a nie się stresuje, więc wybaczcie mi te nerwy i emocje, ale po prostu nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, co ja przechodzę.

Gwiazda "Top Model" nie szczędziła sportowcowi gorzkich słów. Odniosła się też do nieprzychylnych wiadomości, jakie dostaje od internautów.

Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakim trzeba być człowiekiem, żeby jeszcze dokładać matce dziecka stres, a automatycznie dokładać to dziecku, bo dziecko wszystko czuje - żaliła się. Oliwiera rak nie jest genetyczny, Oliwiera rak sam się uaktywnił. Ostatni czas był dla mnie mega trudny, kłóciliśmy się dużo z Kubą, zanim rozpoczęłam zbiórkę, ale pewnie się domyślacie, ci co mieli chore na raka, wiedzą co matka czuje, przez co przechodzi.

Jakie to są emocje, stres, jednego dnia czuję się dobrze, drugiego dnia gorzej. Ma stres, frustracje, emocje, to zamiast wspierać i być ponad to... Ja mam prawo do takich emocji. Ja jestem tutaj sama, walczę o niego, a jedyne co dostaję... - dodała na koniec.

Magda po kilku chwilach zdecydowała się jednak usunąć emocjonalne stories, zamiast tego zamieściła oświadczenie.

Kochani - zaczęła. To naprawdę ciężki okres dla mnie i Oliwiera. W głowie mi się nie mieści, jak można podważać cokolwiek, co dzieje się w tym momencie. Proszę Was z całego serca, dajcie nam przetrwać przez to. Jest naprawdę ciężko. Od tej pory nie będę wypowiadać się na temat związany z ojcem dziecka. Nie mam już na to siły. Skupiam się tylko i wyłącznie na moim synku. Nie zadawajcie mi pytań o postawę ojca dziecka w sprawie zbiórki. O to, czy z alimentów nie mogę opłacić leczenia, bo nie mam zwyczajnie na to siły.

Oliwier odczuwa każdy mój stres. Wy mi go ciągle dokładacie w wiadomościach, pytając mnie o takie rzeczy. To boli. Zbiórka jest założona przez portal Się Pomaga. wszystko jest zweryfikowane. Na każdą rzecz w leczeniu wystawiana jest faktura. Ja już wysiadam. Dziękuje za wparcie, ale zrozumcie też mnie, że ja już naprawdę nie mam siły.

Story usunęłam, bo dość już tej medialnej burzy, jak coś wstawiam. My swoje sprawy załatwiamy tam, gdzie się je załatwia. Myślę, że wielu z was już widzi, co jest grane i ja nie muszę tutaj nic od siebie dokładać. Oliwier potrzebuje teraz naprawdę dużo spokoju, a od kilku dni przeżywa mój stres i widzę w nim zmiany, a ja nie mogę sobie na to pozwolić - podsumowała.