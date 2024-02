Jakub Rzeźniczak pokazał, jak OPIEKUJE SIĘ nowo narodzoną córką. Nie zabrakło też zdjęcia z Antonią (FOTO)

prawda 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Dlaczego życzycie im, by się rozstali i by on ja porzucił? Ja nimi gardzę i dlatego z całego serca życzę im, by żyli razem jak najdłużej. Oto powody. (1. Parkingowa związała się z nim, bo marzyło jej się bycie WAGs, czyli torebki, podróże itp. Pamiętacie jaka duma malowała się na jej facjacie, gdy opuszczała Witkaca z zakupami w początkach związku? Biedne Parkingowe Stworzonko myślało, że nareszcie ziścił się jego sen i nareszcie odbije sobie lata biedy na wsi. Gotowa była przeć po to po trupach (w jej wypadku dosłownie). Łzy i nieszczęście ludzkie miała za nic. A tymczasem sławna nie została i urządza legowisko dla ich miotu w przedpokoju, a Rzeźnik stracił prace. Z głodu nie umrą jasne, ale nie na takie życie Parking się pisał. Dłuższe życie z nim to dłuższe rozczarowanie. 2. Porzucenie przez Rzeźnika będzie oznaczało zmniejszenie niechęci do niej. A co za tym idzie łatwy zarobek na IG. Do tego wywiady w prasie kolorowej, jak to została zraniona i oszukana, że w gruncie rzeczy ona cierpiała, jak on traktował te dzieci, ale bała się odezwać, bo Rzeźnik groził, że ją zostawi. Popularność murowana, a o to jej chodzi. Moim zdaniem na to nie zasłużyła, zatem niech żyje z Rzeźnikiem jak najdłużej. 3. Rzeźnik ma z nią strasznie. Jest zaborcza, obsesyjnie zazdrosna. Wszędzie za nim łazi i się koło niego kręci jak mucha. Chłop ma już tego dość. Do tego ich plany, by być Power Couple legły w gruzach. Parking rozczarowany i nieszczęśliwy ryczy i wiecznie niezadowolony. Tortury. Niech trwa w tym jak najdłużej. 4. Rzeźnia liczył, że zostaną Power Couple i będą sławni a co za tym idzie, popularni w mediach. Za porażkę obwinia Parkinga, jak każdy narcyz. Parking przeżywa i ryczy. Jednym słowem koszmar. 5. Dziecko: w małej klitce przyzwyczajony do luksusu i swobody Rzeźnik żyje z płaczącym, wymiotującym i robiącym kupy i domagającym się atencji niemowlakiem. Jego cierpliwość się kończy. Jest rozczarowany, co okazuje a Parking przeżywa, że już jej nie kocha i zaraz porzuci.) Zatem, do tych wszystkich, którzy nie potrafią patrzeć obojętnie jak parka złych ludzi depcze zasady ludzkie i boskie i krzywdzi niewinne dzieci, życzcie im jak najdłuższej drogi razem. A na koniec. Czy wiecie, że Rzeźnik rozmnożył się z Romką? Parking jest Romką. Zatem Rzeźnik podciera pupę małemu Romowi:) Hi hi. Oto jak skończył były król zycia:)