Jakub Rzeźniczak twierdzi, że rozmawiał z Taraszkiewicz o ABORCJI: "Wiedziałem, jaki styl życia ona preferowała"

Obecnie piłkarz jest żonaty z Pauliną Nowicką , ale o jego poprzednich związkach wciąż jest głośno. W wywiadzie u Żurnalisty Jakub skrytykował byłe partnerki oraz z nonszalancją przyznał się do wielokrotnych zdrad. Najostrzejsze działa wytoczył w stronę Eweliny Taraszkiewicz, z którą ma kilkuletnią córkę. Oskarżył ją bowiem o to, że rzekomo... zajmowała się prostytucją.

Rzeźniczak "wiesza psy" na matce swojego dziecka

Zawarliśmy taką umowę. To była też umowa o tym, że ja będę utrzymywał dziecko i jaka część pieniędzy będzie szła na dziecko, a jaka część na mieszkanie i dla Eweliny (...). Myślę, że to była duża kwota, to było osiem lat temu, ale to była kwota 10 tysięcy 200 złotych - ujawnia piłkarz.