Jakub Rzeźniczak uderza w Maffashion i Joannę Opozdę: "Ich związki nie skończyły jakoś dużo bardziej odmiennie..."

Jakub Rzeźniczak o Magdalenie Stępień

Ale życie z Magdą stało się zwyczajnie niemożliwe. Była w ciąży, a ja już wiedziałem, że dłużej nie dam rady. Doszło do tego, że chciałem zniknąć, wyjść z domu ze śmieciami i nie wrócić. Nawet dzwoniłem do fundacji Itaka i wiedziałem, że trzeba ich poinformować, żeby nie szukali człowieka. Radziłem się mojej pani mecenas, co mam zrobić, czy lepiej odejść teraz, jak jest w ciąży, czy jak urodzi… Usłyszałem: "To nie ma znaczenia, Kuba, i tak cię zlinczują" – podsumował swoją relację ze Stępień.