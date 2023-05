Jan Englert skończył 80 lat. Tak Beata Ścibakówna uczciła jubileusz męża (FOTO)

Beata Ścibakówna składa życzenia Janowi Englertowi

Pierwsze zdjęcie wyświetla się, kiedy do mnie dzwonisz. Drugie, jako Ryszard III, moim zdaniem najlepsza Twoja rola ever. Trzecie w obiektywie Zofii Nasierowskiej, kiedy jeszcze Cię nie znałam. Czwarte pokazuje dystans do zawodu itd… itd… polecam ostatnie z zaskakującym podpisem. 80 lat! To wyjątkowe urodziny. Trzymaj tak dalej, Jaziu.